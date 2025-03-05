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Британские учёные создали «неубиваемые» бананы: они не темнеют после снятия кожуры

Британские учёные создали «неубиваемые» бананы: они не темнеют после снятия кожуры
Учёные создали «неубиваемые» бананы
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Эксперты биотехнологической компании Tropic «поработали» с генетикой плода: они заблокировали гены, которые отвечают за выработку фермента, вызывающего потемнение. В результате фрукты остаются свежими и не темнеют в течение 24 часов после снятия кожуры.

Генеральный директор Tropic Гилад Гершон отметил, что новый сорт сохраняет свой вкус, запах и текстуру.

Больше никаких скользких, коричневых бананов!

Компания уже получила разрешение на продажу своих фруктов в нескольких странах, включая Филиппины, Колумбию, Гондурас, США и Канаду.

Однако в Великобритании — стране, где был разработан новый сорт — продажа таких бананов пока запрещена. Ожидается, что законопроект о точной селекции, находящийся на рассмотрении в парламенте, изменит ситуацию, добавили авторы.

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