Названы самые бюджетные направления из Москвы для путешествия на майские праздники

Настало время продумывать новый маршрут. Аналитики сервиса «Яндекс.Путешествия» выяснили, куда дешевле всего съездить на майские праздники из Москвы. Самым бюджетным и доступным направлением оказался Переславль-Залесский. Туда можно уехать всего за 700 рублей.
Серебро досталось Серпухову. Стоимость билета туда составляет порядка 750 рублей. Чуть дороже — Гагарин (1,1 тыс. рублей). В десятку наиболее выгодных направлений для Москвы также вошли:
- Сухиничи (1,2 тыс. рублей);
- Вязьма (1,2 тыс. рублей);
- Ростов Великий (1,2 тыс. рублей);
- Александров (1,2 тыс. рублей);
- Мухтолово (1,2 тыс. рублей);
- Ковров (1,3 тыс. рублей);
- Рязань (1,3 тыс. рублей).
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