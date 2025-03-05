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Названы самые бюджетные направления из Москвы для путешествия на майские праздники

Названы самые бюджетные направления из Москвы для путешествия на майские праздники
Куда съездить на майские из Москвы
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Настало время продумывать новый маршрут. Аналитики сервиса «Яндекс.Путешествия» выяснили, куда дешевле всего съездить на майские праздники из Москвы. Самым бюджетным и доступным направлением оказался Переславль-Залесский. Туда можно уехать всего за 700 рублей.

Серебро досталось Серпухову. Стоимость билета туда составляет порядка 750 рублей. Чуть дороже — Гагарин (1,1 тыс. рублей). В десятку наиболее выгодных направлений для Москвы также вошли:

  • Сухиничи (1,2 тыс. рублей);
  • Вязьма (1,2 тыс. рублей);
  • Ростов Великий (1,2 тыс. рублей);
  • Александров (1,2 тыс. рублей);
  • Мухтолово (1,2 тыс. рублей);
  • Ковров (1,3 тыс. рублей);
  • Рязань (1,3 тыс. рублей).

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