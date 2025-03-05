Синоптик Тишковец прогнозирует в Москве потепление до +10 градусов

Значительное повышение температуры ожидается в столице уже в конце текущей недели. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своём телеграм-канале.

Уже в ближайшие дни погода в Москве начнёт меняться. В четверг, 6 марта, будет пасмурно, осадки будут переходить в дождь. Температура ночью составит 0…+3 градуса, а днём поднимется до +4…+7 градусов.

В пятницу, 7 марта, возможен слабый моросящий дождь. Температурные показатели будут достаточно комфортными: ночью +3…+6 градусов, днём +6…+9 градусов. Синоптик также отметил, что снежный покров в городе постепенно исчезнет.

В выходные в Москве распогодится, осадков не ожидается. В субботу и воскресенье воздух прогреется до +7…+10 градусов днём.

В начале следующей недели столбики термометров преодолеют отметку +10 градусов, добавил Евгений Тишковец.

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