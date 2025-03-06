Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Главная Lifestyle Новости

«Дедовской» кепке предрекли популярность в 2025 году

«Дедовской» кепке предрекли популярность в 2025 году
«Дедовской» кепке предрекли популярность
Комментарии

Александр Рогов рассказал, где искать необычный аксессуар. Стилист уверен, что в 2025 году в моду ворвутся «дедовские» кепки. Наверняка многие помнят те самые фетровые плоские головные уборы, которые были особенно популярны в 90-х и нулевых.

Подобные вещи советую поискать в шкафу у дедушки или на винтажных маркетах, — написал Рогов в личном блоге.

Кепками можно разбавлять практически любой повседневный лук. Они хорошо смотрятся как с классическими костюмами, так и с джинсами. Важно при этом подобрать головной убор правильного размера.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также:
Чилийский модный бренд выпустил коллекцию одежды с символикой СССР
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android