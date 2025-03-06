«Дедовской» кепке предрекли популярность в 2025 году

Александр Рогов рассказал, где искать необычный аксессуар. Стилист уверен, что в 2025 году в моду ворвутся «дедовские» кепки. Наверняка многие помнят те самые фетровые плоские головные уборы, которые были особенно популярны в 90-х и нулевых.

Подобные вещи советую поискать в шкафу у дедушки или на винтажных маркетах, — написал Рогов в личном блоге.

Кепками можно разбавлять практически любой повседневный лук. Они хорошо смотрятся как с классическими костюмами, так и с джинсами. Важно при этом подобрать головной убор правильного размера.

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