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В МВД предупредили о новой мошеннической схеме через фейковую «Почту России»

В МВД предупредили о новой мошеннической схеме через фейковую «Почту России»
В МВД предупредили о новой мошеннической схеме
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Теперь злоумышленники действуют от имени «Почты России» через Telegram-бот. Преступники звонят жертвам, сообщая о заказном письме или посылке, и предлагают воспользоваться чат-ботом в мессенджере для уточнения адреса. На деле бот, имитирующий поиск отправления, автоматически собирает данные для доступа к аккаунту пользователя.

Как пояснили в управлении МВД по борьбе с киберпреступлениями, введённые жертвой логин и пароль передаются злоумышленникам. Это позволяет развивать преступную схему: например, получать доступ к банковским приложениям или другим личным данным.

Бот имитирует активную деятельность, но цель его одна — в автоматическом режиме заполучить доступ к аккаунту.

В МВД призвали граждан соблюдать принцип «нулевого доверия» к любым сообщениям, требующим срочных действий. Для проверки информации о посылках рекомендуется обращаться только через официальные каналы «Почты России».

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