Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете продажи энергетиков детям

Теперь продавцов ждут штрафы. Государственная Дума РФ в первом чтении одобрила законопроект об административной ответственности за продажу несовершеннолетним энергетиков. В пресс-службе нижней палаты парламента уточнили, что нововведение предполагает штрафные санкции в случае нарушения.

Продавцам, которые всё-таки решатся отступить от закона, придётся платить. Размер взыскания для физических лиц составит от 30 до 50 тыс., для должностных — от 100 до 200 тыс., а для юридических — от 300 до 500 тыс.

Напомним, с 1 марта в силу вступил запрет на продажу энергетиков детям. На его основании продавцы вправе потребовать у покупателя предъявить документы, как при продаже алкогольных напитков.

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