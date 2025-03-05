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Названы самые стильные мужчины на премии «Оскар»-2025

Названы самые стильные мужчины на премии «Оскар»-2025
Рэйф Файнс на «Оскаре»
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Модные эксперты оценили луки звёзд на ковровой дорожке. На днях в Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения премии «Оскар». Публика внимательно наблюдала не только за теми, кому достались заветные статуэтки, но и за тем, какие образы гости вечера выбрали для выхода в свет. Эксперты журнала GQ составили топ самых стильных мужчин на «Оскаре».

Титул главного модника ковровой дорожки достался Себастиану Стэну, который позировал перед фотографами в костюме от Prada. Почётное серебро ушло певцу Омаро Аполло.

На третьем месте оказался Тимоти Шаламе, на четвёртом — драматург Колман Доминго. Пятёрку самых модных гостей премии «Оскар» закрыл Рэйф Файнс.

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