Учёные раскрыли простой метод приготовления идеальных блинов

Эксперты Университетского колледжа Лондона и Кентерберийского университета предложили научное руководство по созданию идеальных блинов.

Во-первых, важно уделять внимание правильному соотношению ингредиентов. Так, для тонких блинов предлагается использовать 200 мл молока, 100 г муки и одно яйцо, а для более пышных американских — 200 мл молока, 200 г муки и два яйца. Учёные подчёркивают, что тщательное взбивание теста вилкой и короткий отдых перед приготовлением помогают создать нежную структуру.

Для равномерного распределения теста на сковороде профессор Матье Селье из Кентерберийского университета предлагает использовать специальный алгоритм наклона сковороды: резкий наклон в одном направлении сразу после добавления теста, а затем медленное выравнивание с круговыми движениями.

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