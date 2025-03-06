Эмили Ратаковски показала рельефное тело в бикини

У модели лето уже началось. Эмили Ратаковски показала, как проводит время на отдыхе. Манекенщица поделилась фотографией, которая была сделана на пляже. Для неё модель позировала в трендовом бикини.

Эмили Ратаковски Фото: Из личного архива Эмили Ратаковски

Ратаковски выбрала для дня у воды стильный купальник на завязках с абстрактным принтом, который отлично подчеркнул её рельефный пресс. Эмили дополнила лук панамой красного оттенка.

Модель уже давно остаётся одной из тех звёзд, фигуры которых называют идеальной. Манекенщица строго следит за своим питанием, а также активно занимается спортом для того, чтобы поддерживать комфортный для себя вес. Во время отдыха Ратаковски немного послабляет режим и добавляет в привычное меню вредную еду.

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