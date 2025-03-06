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Эмили Ратаковски показала фигуру в бикини

Эмили Ратаковски показала рельефное тело в бикини
Эмили Ратаковски
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У модели лето уже началось. Эмили Ратаковски показала, как проводит время на отдыхе. Манекенщица поделилась фотографией, которая была сделана на пляже. Для неё модель позировала в трендовом бикини.

Эмили Ратаковски

Эмили Ратаковски

Фото: Из личного архива Эмили Ратаковски

Ратаковски выбрала для дня у воды стильный купальник на завязках с абстрактным принтом, который отлично подчеркнул её рельефный пресс. Эмили дополнила лук панамой красного оттенка.

Модель уже давно остаётся одной из тех звёзд, фигуры которых называют идеальной. Манекенщица строго следит за своим питанием, а также активно занимается спортом для того, чтобы поддерживать комфортный для себя вес. Во время отдыха Ратаковски немного послабляет режим и добавляет в привычное меню вредную еду.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

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