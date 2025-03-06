Назван лучший месяц для поездки в Стамбул в 2025 году

Блогерша, живущая в городе заверила, что в это время он пустует. Лейла Янар рассказала в своём личном блоге о том, когда лучше всего планировать путешествие в Стамбул. По её словам, стоит прилететь в Турцию уже в марте.

Лейла объяснила это праздником Рамазан, из-за которого большинство заведений города стоит без посетителей. В такое время удобно посетить популярные туристические места, которые, как правило, отличаются высокой загруженностью.

Кроме того, в марте в Стамбуле комфортная погода — тепло, но ещё не жарко, а около Босфора дует приятный ветерок. Весной город утопает в зелени и выглядит ещё более живописным.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также: Названы самые бюджетные направления из Москвы для путешествия на майские праздники