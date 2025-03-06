Эксперты рассказали, во сколько россиянам обойдётся пляжный отдых в марте

На путешествие к морю придётся раскошелиться. В Ассоциации туроператоров России рассказали, во сколько нашим соотечественникам обойдётся пляжный отдых в марте 2025 года. По словам экспертов, за тур в Египет на восемь ночей двоим путешественникам придётся отдать не менее 170 тысяч рублей.

Бронирование без учёта стоимости авиабилетов выйдет примерно в 120 тысяч. Несколько дороже расценки на Таиланд. Слетать туда в марте на 10 ночей можно минимум за 183 тысячи рублей. Поездка в ОАЭ на неделю обойдётся россиянам в 179 тысяч.

Наиболее бюджетный вариант — Турция. Как правило, наши соотечественники летают туда на пять ночей. В марте такое путешествие выйдет примерно в 111 тысяч.

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