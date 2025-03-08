Стилист назвала самые трендовые оттенки в одежде весной 2025 года

В моду входят сочные оттенки. Стилист Мария Абабкова рассказала, какие цвета будут в тренде весной 2025 года. По словам эксперта, настала пора добавить в гардероб больше ярких красок.

Мария поделилась, что наиболее актуальными в этом сезоне будут голубые, шоколадные, сливочные (светло-жёлтые), оранжевые и вишнёвые цвета. Стилист предлагает сочетать их между собой. Например, небесный оттенок прекрасно смотрится с тёмно-коричневым.

Оранжевые и вишнёвые вещи будут выигрышно смотреться в сочетании со сливочными или шоколадными. Благодаря такому модному приёму любой лук выглядит более «вкусным».

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