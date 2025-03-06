Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Главная Lifestyle Новости

Россиян предупредили о начале сезона активности клещей

Россиян предупредили о начале сезона активности клещей
Начало сезона активности клещей
Аудио-версия:
Комментарии

С началом весны в России начинается сезон активности клещей, пик которого традиционно приходится на май–октябрь. Руководитель направления разработки продуктов медицинского страхования «СберСтрахования» Светлана Базаренко в беседе с RT призывала соблюдать меры предосторожности, поскольку опасны не только леса, но и любые места, где растут трава и кустарники.

В 2024 году от укусов клещей пострадало более 430 тысяч россиян. Большинство случаев зафиксировано в Свердловской, Кемеровской, Тюменской, Кировской и Костромской областях, а также в Пермском крае. За последний год участились обращения за медицинской помощью в Московской и Ленинградской областях.

Опасность заключается в том, что один укус клеща может привести к заражению несколькими инфекциями одновременно, включая клещевой энцефалит. В прошлом году было зарегистрировано 1113 случаев заражения этим заболеванием, а также 3225 случаев боррелиоза.

Для защиты от клещей специалисты рекомендуют носить закрытую светлую одежду с длинными рукавами и высоким воротником, заправлять брюки в высокие носки и обязательно обрабатывать одежду репеллентами.

Читайте также:
Сезон аллергии в этом году начнётся в России намного раньше

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android