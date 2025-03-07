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Мурашко: общая смертность в России достигла исторического минимума за 10 лет

Мурашко: общая смертность в России достигла исторического минимума за 10 лет
Смертность достигла исторического минимума
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Такое достижение стало возможным благодаря внедрению клинических рекомендаций в систему здравоохранения. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в своём выступлении на правительственном часе в Госдуме.

Глава ведомства подчеркнул, что младенческая смертность составляет всего 4 промилле, а продолжительность жизни в стране неуклонно растёт.

Несмотря на это, данные Росстата показывают, что в 2024 году естественная убыль населения увеличилась на 20,4% по сравнению с предыдущим годом, составив 596,2 тыс. человек. Число умерших выросло на 3,3%, достигнув отметки в 1,82 млн человек. Одновременно с этим рождаемость сократилась на 3,4%, до 1,222 млн человек, что близко к рекордно низкому уровню 1999 года.

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