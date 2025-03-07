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Сезонная аллергия: врач рассказал, когда ждать пика и как защититься от пыльцы

Сезонная аллергия: врач рассказал, когда ждать пика и как защититься от пыльцы
Когда ждать пика и как защититься от пыльцы?
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Сезон аллергии на пыльцу растений в европейской части России начинается в марте и длится до конца августа. Дмитрий Карпенко — кандидат медицинских наук, доцент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета — предупреждает, что пик пыления может наступить раньше из-за аномально тёплой зимы.

Наиболее аллергенными растениями являются берёза, дуб, липа, хвойные деревья, а также сорняки и злаки, такие как полынь, лебеда и амброзия. Пыльца проникает в дома через открытые окна, оседает на одежде и шерсти животных.

Для защиты от аллергии рекомендуется вести гипоаллергенный быт: закрывать окна, регулярно проводить уборку и менять одежду после возвращения домой. Эти меры помогут минимизировать контакт с пыльцой и облегчить симптомы аллергии.

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