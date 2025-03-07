Синоптик Ильин: после 12 марта в Москву вернётся зима

После праздников в столице ожидается резкое похолодание. Об этом сообщил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Согласно прогнозу, выходные будут тёплыми. Воздух прогреется до +10 градусов. Однако уже в середине следующей недели, начиная со среды-четверга, температура в Москве снизится до +2 градусов, пройдут дожди и мокрый снег. Ситуация усугубится к выходным, когда столбики термометров опустятся ниже нуля, достигнув отметки в -2 градуса днём и до -13 градусов ночью. В субботу, 15 марта, ожидается небольшой снег.

Такая зимняя погода продлится до вторника, 18 марта. Затем климатическая ситуация начнёт меняться в сторону потепления, и к 20 марта, ко дню весеннего равноденствия, в столицу вернётся устойчивое тепло. К концу месяца температурные показатели могут достигнуть +10 градусов.

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