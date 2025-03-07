Каждый третий россиянин жалуется на то, что ему снится работа

Многие не могут избавиться от навязчивых мыслей даже ночью. Исследование аналитиков платформы Superjob показало, что примерно 33% россиян часто видят во сне работу. В основном речь идёт о кошмарах, связанных со срывом дедлайнов или переговоров.

Каждый третий россиянин даже во сне продолжает исполнять свои рабочие обязанности: «Снится, когда авралы»; «Кошмарные сны», — говорится в исследовании.

Но есть и хорошие новости. В 2022 году на подобные сновидения жаловались 42% россиян, год назад показатель снизился на несколько пунктов, что позволяет сделать вывод об уверенном падении данной тенденции.

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