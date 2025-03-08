Новое исследование обнаружило скрытую опасность красного мяса

Учёные из Агентства по науке, технологиям и исследованиям (A*STAR) совместно с Национальным онкологическим центром Сингапура (NCCS) установили связь между высоким потреблением железа из красного мяса и прогрессированием колоректального рака. Открытие проливает свет на механизмы, лежащие в основе этого процесса, и открывает перспективы для новых подходов к терапии.

Исследование, опубликованное в журнале Cancer Discovery, демонстрирует, что железо из красного мяса активирует теломеразу — фермент, играющий важную роль в развитии опухолей. Эта реакция связана с увеличением скорости деления раковых клеток и прогрессией болезни.

Команда учёных разработала небольшую молекулу SP2509, которая способна блокировать взаимодействие железа с теломеразой, останавливая рост опухоли. В ходе экспериментов эта молекула способствовала снижению активности теломеразы и, как следствие, роста опухоли.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.