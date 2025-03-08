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Новое исследование обнаружило скрытую опасность красного мяса

Новое исследование обнаружило скрытую опасность красного мяса
Найдена скрытая опасность красного мяса
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Учёные из Агентства по науке, технологиям и исследованиям (A*STAR) совместно с Национальным онкологическим центром Сингапура (NCCS) установили связь между высоким потреблением железа из красного мяса и прогрессированием колоректального рака. Открытие проливает свет на механизмы, лежащие в основе этого процесса, и открывает перспективы для новых подходов к терапии.

Исследование, опубликованное в журнале Cancer Discovery, демонстрирует, что железо из красного мяса активирует теломеразу — фермент, играющий важную роль в развитии опухолей. Эта реакция связана с увеличением скорости деления раковых клеток и прогрессией болезни.

Команда учёных разработала небольшую молекулу SP2509, которая способна блокировать взаимодействие железа с теломеразой, останавливая рост опухоли. В ходе экспериментов эта молекула способствовала снижению активности теломеразы и, как следствие, роста опухоли.

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