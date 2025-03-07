Курорт станет местом притяжения всех любителей активного образа жизни. С 24 по 30 марта на «Розе Хутор» пройдёт спортивно-музыкальный фестиваль New Star Camp. Организаторы подготовят для гостей около 70 эксклюзивных джиббинг-фигур для райдеров любого уровня подготовки.

Сноукэмп начнётся с двухдневного финального этапа Кубка России по сноуборду в дисциплине Big Air, в котором примут участие лучшие сноубордисты страны. 25-27 марта состоится Чемпионат России по фристайлу в дисциплине Big Air, а 28 марта — флагманские соревнования NEW STAR INVITATIONAL по сноуборду и лыжам с призовым фондом в 1 млн рублей. В этот же день на высоте 1170 м пройдёт контест Night Jam.

Кроме того, в рамках фестиваля состоятся открытые соревнования для любителей и профессионалов. 25 марта спортсмены поучаствуют в Upshift Jump на самый высокий вылет в дисциплинах «лыжи и сноуборд на квотерпайпе». В программе также любительский контест STRAIGHT RAIL для всех желающих сноубордистов и лыжников в дисциплине «джиббинг».

26 марта все желающие смогут поучаствовать в джиб-контесте Smart Battle на специальной фигуре. Главная задача — показать креатив, сложность и разнообразие трюков. Для юных райдеров (от 8 до 14 лет) организаторы готовят детские соревнования.

27 марта состоится турнир «НАКЛ Сакс», в котором смогут принять участие все желающие сноубордисты. Он пройдёт в формате соревнований Knuckle Huck, суть которого в демонстрации невероятных трюков при прыжках.

28 марта состоится VOLCOM JAM. Это открытый турнир для сноубордистов на специальной фигуре, а 29 марта профессионалов и любителей ждёт контест RONIN DAY с джем-сессией на фигурах в японском стиле. 30 марта пройдёт Rich Fun Jam — яркие соревнования на специальной фигуре. Молодые и начинающие атлеты смогут пройти отбор на ежедневных соревнованиях. Для них построят специальный парк на высоте 1600 м.

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