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Раскрыт реальный уровень подготовки пляжей Анапы к туристическому сезону

Раскрыт реальный уровень подготовки пляжей Анапы к туристическому сезону
Состояние пляжей Анапы
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Ожидается, что регион всё-таки сможет принять гостей в этом году. Глава Российского союза туриндустрии Илья Уманский рассказал, что береговая линия в Анапе будет полностью очищена от мазута уже к началу сезона отпусков.

К летнему сезону, когда количество позитивных новостей в отношении подготовки будет нарастать, люди станут размещать фотографии с пляжей, произойдёт перелом восприятия туристами ситуации в Анапе, — заявил Уманский.

По словам главы РСТ, уже сейчас пляжи курорта не выглядят так, как это было в начале 2025 года, когда произошёл разлив нефтепродуктов. Благодаря усилиям волонтёров постепенно береговая линия очищается, однако на данный момент никто не может дать гарантии того, что к маю добровольцы и правительство Краснодарского края успеют завершить работы.

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