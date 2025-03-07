Раскрыт реальный уровень подготовки пляжей Анапы к туристическому сезону

Ожидается, что регион всё-таки сможет принять гостей в этом году. Глава Российского союза туриндустрии Илья Уманский рассказал, что береговая линия в Анапе будет полностью очищена от мазута уже к началу сезона отпусков.

К летнему сезону, когда количество позитивных новостей в отношении подготовки будет нарастать, люди станут размещать фотографии с пляжей, произойдёт перелом восприятия туристами ситуации в Анапе, — заявил Уманский.

По словам главы РСТ, уже сейчас пляжи курорта не выглядят так, как это было в начале 2025 года, когда произошёл разлив нефтепродуктов. Благодаря усилиям волонтёров постепенно береговая линия очищается, однако на данный момент никто не может дать гарантии того, что к маю добровольцы и правительство Краснодарского края успеют завершить работы.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также: Назван лучший месяц для поездки в Стамбул в 2025 году