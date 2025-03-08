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Учёные определили три главных фактора риска инсульта

Учёные определили три главных фактора риска инсульта
Три главных фактора риска инсульта
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Исследование, опубликованное в журнале Neurology, проанализировало 10 основных факторов риска инсульта и выявило самые опасные из них.

Авторы работы под руководством Катрионы Реддин из Университета Голуэя в Ирландии собрали данные о 26 948 участниках из 32 стран. Половина из них перенесла инсульт, другая — контрольная группа без инсульта. Среди перенёсших инсульт 48% получили тяжёлые повреждения, а 52% — лёгкие или умеренные.

Ключевые факторы риска, выявленные исследователями:

  • высокое артериальное давление;
  • мерцательная аритмия;
  • курение.

Результаты показали, что у людей с высоким давлением риск тяжёлого инсульта увеличивается в 3,2 раза, а у страдающих мерцательной аритмией — в 4,7 раза. Курение также значительно повышает риск — в 1,9 раза для тяжёлого инсульта и в 1,7 раза для лёгкого или умеренного.

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