Учёные определили три главных фактора риска инсульта

Исследование, опубликованное в журнале Neurology, проанализировало 10 основных факторов риска инсульта и выявило самые опасные из них.

Авторы работы под руководством Катрионы Реддин из Университета Голуэя в Ирландии собрали данные о 26 948 участниках из 32 стран. Половина из них перенесла инсульт, другая — контрольная группа без инсульта. Среди перенёсших инсульт 48% получили тяжёлые повреждения, а 52% — лёгкие или умеренные.

Ключевые факторы риска, выявленные исследователями:

высокое артериальное давление;

мерцательная аритмия;

курение.

Результаты показали, что у людей с высоким давлением риск тяжёлого инсульта увеличивается в 3,2 раза, а у страдающих мерцательной аритмией — в 4,7 раза. Курение также значительно повышает риск — в 1,9 раза для тяжёлого инсульта и в 1,7 раза для лёгкого или умеренного.

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