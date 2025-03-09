Шоу «Титаны», 2-й сезон, 7-я серия: во сколько начинается, какие испытания ждут участников

Бороться за победу продолжают 70 атлетов. В воскресенье, 9 марта, ТНТ покажет седьмую серию шоу «Титаны». С каждым разом испытания от искусственного интеллекта становятся всё более сложными и серьёзными. Чем ближе к финалу, тем тяжелее участникам.

Напомним, в прошлой серии проект покинули сразу 14 атлетов. Они показали наиболее слабые результаты в испытании по грэпплингу.

Новый выпуск шоу выйдет в 21:00 мск. Посмотреть эфир можно будет на сайте телеканала или на Rutube-канале «Титаны».

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