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Шоу Титаны 2 сезон 7 серия: во сколько начинается сегодня {09.03.2025}, где смотреть

Шоу «Титаны», 2-й сезон, 7-я серия: во сколько начинается, какие испытания ждут участников
Шоу «Титаны»
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Бороться за победу продолжают 70 атлетов. В воскресенье, 9 марта, ТНТ покажет седьмую серию шоу «Титаны». С каждым разом испытания от искусственного интеллекта становятся всё более сложными и серьёзными. Чем ближе к финалу, тем тяжелее участникам.

Напомним, в прошлой серии проект покинули сразу 14 атлетов. Они показали наиболее слабые результаты в испытании по грэпплингу.

Новый выпуск шоу выйдет в 21:00 мск. Посмотреть эфир можно будет на сайте телеканала или на Rutube-канале «Титаны».

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

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