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Шоу Титаны 2 сезон 7 серия: кто ушел, обзор, испытания, результаты 7 выпуска

Кто выбыл в седьмом выпуске шоу «Титаны 2»: результаты испытаний
Шоу «Титаны»
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Из борьбы вышли сразу четыре атлета. 9 марта телеканал ТНТ показал 7 серию 2 сезона шоу «Титаны». Перед началом очередного состязания от искусственного интеллекта Магомед Анкалаев заявил, что покидает проект по собственной инициативе из-за травмы. Вместо него выступать будет Михаил Худченко.

В рамках нового испытания участники разделились на 10 команд по 7 человек. Каждая сборная должна была прыгать через скакалку. Задание длилось 6 раундов по 2 минуты. Две команды показали слабейший результат. Для них ИИ подготовил испытание на вылет.

Атлетов связали друг с другом канатами. Их задачей было выбрасывать бочки за пределы ринга. По результатам задания из игры вышли четверо спортсменов: Марсель Мансуров, Дмитрий Баруткин, Владислав Ригерт и Александр Гангало.

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