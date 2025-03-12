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Соединение в брокколи может снизить риск развития диабета 2 типа

Соединение в брокколи может снизить риск развития этого заболевания
Брокколи снижает риск развития диабета 2 типа
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Шведские учёные из Гётеборгского университета заявили, что сульфорафан — вещество, содержащееся в ростках брокколи, способно снижать уровень сахара в крови у людей с преддиабетом. Это состояние, характеризующееся повышенными показателями глюкозы натощак, часто предшествует развитию диабета 2 типа.

В ходе эксперимента 89 участникам с преддиабетом на протяжении 12 недель давали либо сульфорафан, либо плацебо. В результате у тех, кто получал сульфорафан, отмечалось заметное снижение уровня сахара в крови натощак, особенно в группе с лёгкими признаками диабета и низкой резистентностью к инсулину.

Учёные также установили, что взаимодействие сульфорафана с определённой кишечной бактерией усиливает положительный результат. Это открывает перспективы для персонализированной терапии преддиабета с учётом микробиома пациента.

Ведущий автор научной работы Андерс Розенгрен подчёркивает, что, несмотря на обнадёживающие результаты, основным средством профилактики и лечения преддиабета остаются здоровый образ жизни, правильное питание и физическая активность. Однако сульфорафан из брокколи может стать важной частью стратегии борьбы с заболеванием, особенно на ранних этапах.

Исследование опубликовано в журнале Nature Microbiology.

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