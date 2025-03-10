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18-летний житель Индии попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый волосатый мужчина в мире

18-летний житель Индии попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый волосатый мужчина в мире
Лалит Патидар
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У молодого человека редкое заболевание. Лалиту Патидару из Индии 18 лет. Недавно парень попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый волосатый мужчина в мире.

Дело в том, что у Патидара ещё в детстве было диагностировано редкое заболевание — гипертрихоз, которое также часто называют «синдромом оборотня». Основным симптомом этого редкого недуга является чрезмерная густота волосяного покрова на теле.

В случае Лалита волосы покрывают 95% тела, включая область носа. Молодой человек утверждает, что заболевание никак не влияет на качество его жизни и самочувствие. Рекордсмен учится и работает, не обращая внимания на свою особенность.

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