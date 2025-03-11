Учёные выяснили, почему женский мозг стареет медленнее, чем мужской

Ранее считалось, что наличие второй X-хромосомы у женщин не играет особой роли в процессе старения. Однако последние эксперименты показали, что эта хромосома «пробуждается» в позднем возрасте, активизируя гены, поддерживающие когнитивные функции. Об этом завили учёные из Калифорнийского университета в Сан-Франциско. Они пролили свет на то, почему женский мозг стареет медленнее, чем мужской.

В ходе экспериментов на пожилых мышах учёные обнаружили, что дополнительная X-хромосома активировала около 20 генов, способствующих сохранению когнитивного здоровья. Эти результаты позволяют предположить, что именно наличие второй X-хромосомы помогает женщинам сохранять устойчивость мозга к возрастным изменениям.

Ведущий автор исследования профессор Дена Дубал надеется, что полученные данные помогут разработать новые подходы к улучшению когнитивных функций как у женщин, так и у мужчин. В планах учёных — дальнейшее изучение роли X-хромосомы в процессах старения и поиске способов замедления возрастных изменений мозга.

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