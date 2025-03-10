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В Анапе нашли новые следы после разлива мазута

В Анапе нашли новые следы после разлива мазута
В Анапе нашли новые следы после разлива мазута
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Волонтёры продолжают работу по очистке территории. В Анапе обнаружили новые участки, где было зафиксировано наличие следов мазута после экологической катастрофы, случившейся в декабре 2024 года.

Сообщается, что нефтепродукты нашли на городском центральном пляже, на территории пляжа оздоровительного центра «Премьера», а также на участке береговой линии между посёлком Витязево и станицей Благовещенской.

Волонтёры в первую очередь берутся за уборку свежих пятен. Ситуация в регионе по-прежнему остаётся напряжённой. По сей день нет чёткого понимания, получится ли очистить пляжи от мазута к началу туристического сезона.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

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