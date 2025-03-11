Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Главная Lifestyle Новости

Врач назвала распространённую ошибку при нанесении дезодоранта

Врач назвала распространённую ошибку при нанесении дезодоранта
Это частая ошибка при нанесении дезодоранта
Аудио-версия:
Комментарии

Специалист по уходу за кожей Ри Адель заявила, что большинство людей наносят дезодорант неправильно. По её мнению, применение этого средства гигиены утром или после тренировок может не дать того эффекта, на который вы рассчитываете.

Эксперт рекомендует наносить дезодорант вечером перед сном, когда потовые железы менее активны.

Ваши потовые железы менее активны, когда вы спите, а это значит, что у него больше времени, чтобы сделать своё дело.

Этот метод может обеспечить лучшее впитывание, что сделает дезодорант более эффективным на следующий день. Ри Адель также рекомендует наносить его на сухую кожу для лучшего впитывания, что устранит необходимость повторного нанесения в течение дня.

Читайте также:
Как правильно чистить зубы: врач-стоматолог назвал технику и самые важные правила
Как правильно чистить зубы: врач-стоматолог назвал технику и самые важные правила

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем Telegram-канале @championat_lifestyle рассказываем о том, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android