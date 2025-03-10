Шеф-повар отказалась от сахара на 30 дней и обнаружила 5 удивительных изменений

Шеф-повар Радхи Девлукия провела эксперимент, отказавшись от сахара на 30 дней, и поделилась результатами, которые её поразили. Девушка призналась, что первый день был трудным, но вскоре она заметила значительные улучшения.

Уже через три дня кожа шеф-повара стала чище и ярче, а через неделю пропала тяга к солёным и сладким блюдам. Радхи Девлукия отмечает, что её вкусовые рецепторы адаптировались и ягоды начали казаться ей настоящими конфетами. Приятными сюрпризами стали также повышение концентрации внимания и снижение чувствительности зубов.

Самое удивительное изменение произошло через четыре недели: Радхи Девлукия почувствовала прилив энергии и бодрости по утрам.

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