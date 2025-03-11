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Исследователи создали материал, который в будущем может заменить кожу

Исследователи создали материал, который в будущем может заменить кожу
Учёные создали гель, похожий по свойствам на кожу
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Учёные уверены, что открытие станет прорывом в медицине. Исследователи из Университета Аалто и Байройтского университета разработали уникальный гидрогель, который может восстанавливаться как человеческая кожа.

Материал обладает высокой эластичностью и способностью к саморегенерации. В его основе лежат порядка 10 тыс. тончайших глиняных нанолистов, которые формируют плотную сеть. Если гидрогель разрезать, уже через несколько часов полимерные нити начнут соединяться обратно.

На полное восстановление структуры уходят сутки. Исследователи отмечают, что данное открытие в будущем может лечь в основу создания искусственной кожи, а также внести большой вклад в лечение ожогов.

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