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Врач-ортодонт рассказала, как прикус влияет на внешность

Врач-ортодонт рассказала, как прикус влияет на внешность
Как прикус влияет на внешность
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Перед тем как бежать к косметологу или пластическому хирургу для улучшения внешности, проконсультируйтесь с врачом-ортодонтом. О том, как связаны красота лица и правильный прикус, рассказала Виктория Радько — врач-ортодонт, заведующая ортодонтическим отделением научно-клинического центра EUROKAPPA clinic.

По словам эксперта, правильный прикус обеспечивает гармоничные пропорции лица, что делает человека привлекательнее.

Нарушения прикуса могут сделать подбородок слишком массивным (мезиальный прикус) или скошенным и маленьким (дистальный прикус), что визуально нарушает гармонию лица.

Виктория Радько добавляет, что асимметрия нижней трети лица из-за неправильного прикуса даже может влиять на восприятие симметрии глаз и бровей.

Чёткий угол нижней челюсти является важным фактором молодости лица. Он поддерживает форму нижней трети лица, предотвращая преждевременное провисание тканей, объяснила врач-ортодонт.

У людей с дистальным прикусом этот угол сглажен, что способствует образованию второго подбородка и «расплыванию» овала лица даже без лишнего веса.
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