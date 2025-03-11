Врач-диетолог назвала идеальный вариант ужина при диабете

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Заведующая отделением медицинской профилактики Одинцовской областной больницы, врач-диетолог Галина Волкова дала рекомендации по питанию для людей с диабетом. Об этом пишет «РИА Новости».

Лучшим вариантом ужина, по мнению специалиста, являются овощи, заправленные растительным нерафинированным маслом, в сочетании с источником белка: птицей или рыбой.

Галина Волкова также подчеркнула важность правильного завтрака, который должен состоять из сложных углеводов, клетчатки, белка и жиров. Такой утренний приём пищи помогает контролировать аппетит в течение дня и поддерживать стабильный уровень глюкозы в крови.

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