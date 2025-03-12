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В отелях и на курортах Китая будут устанавливать весы для борьбы с ожирением

В отелях и на курортах Китая будут устанавливать весы для борьбы с ожирением
В Китае установят весы в отелях
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Необычная инициатива должна помочь бороться с массовым ожирением. В китайских отелях и на курортах будут в обязательном порядке устанавливать весы — так правительство страны хочет мотивировать население поддерживать стройность.

В Минздраве Китая заявили, что контроль за весом во время отдыха, когда человек максимально расслаблен, поможет своевременно предупредить развитие ожирения и будет вдохновлять граждан на заботу о своём здоровье.

Кроме того, в правительстве Китая выступили с инициативой о создании специальных клиник, где любой желающий сможет получить консультацию диетолога и составить подходящий для себя план питания для поддержания или снижения веса.

Общественные деятели выдвинули инициативу после того, как в Китае стала очевидна тенденция на массовое ожирение. Так, уже в 2020 году примерно треть взрослых граждан имела лишний вес, а 16% страдали ожирением.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

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