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Принц Люксембурга умер от редчайшего генетического заболевания

Принц Люксембурга умер от редчайшего генетического заболевания
Принц Фредерик
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Наследнику престола было 22 года. Принц Люксембурга Фредерик умер после продолжительной борьбы с митохондриальной болезнью. Это редкое генетическое заболевание, из-за которого происходит серьёзное нарушение обмена веществ.

Родители Фредерика, принц Роберт Люксембургский и его супруга Джулия, обратились к публике с официальным заявлением, в котором рассказали, что их сын до своего последнего вздоха сохранял силу духа. Перед смертью наследник престола резко почувствовал себя хуже.

Он до самого конца пытался шутить и заботиться об окружающих, — говорится в обращении Роберта и Джулии.

Принцу едва исполнилось 14 лет, когда стало известно о его болезни. Опасный недуг был вызван дисфункцией клеточных органелл — митохондрий.

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