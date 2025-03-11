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Россияне рассказали, куда полетят на майские праздники

Россияне рассказали, куда полетят на майские праздники
Куда полетят россияне на майские
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Наши соотечественники уже планируют небольшие каникулы. Аналитики агрегатора туров «Слетать.ру» выяснили, куда россияне отправятся на майские праздники в этом году. По словам экспертов, спрос на заграничные туры значительно вырос по сравнению с аналогичным периодом 2024-го.

Исследование показало, что чаще всего российские туристы выбирают для пляжного отдыха три направления. На первом месте стандартно остаётся Турция, на втором — Египет. Почётная бронза — у ОАЭ. Чуть меньше наших соотечественников поедут в Таиланд.

Эксперты уточнили, что россияне в принципе стали в 1,8 раза чаще покупать туры в Турцию. В Египет — в 2,3 раза, а в Арабские Эмираты — в два раза чаще.

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