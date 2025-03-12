Эти семь симптомов при кашле ни в коем случае нельзя игнорировать

Игнорирование определённых признаков может привести к ухудшению состояния. Доктор Азмейн Чоудхури поделился важными сигналами, которые могут указывать на серьёзные проблемы со здоровьем при наличии кашля.
Врач выделил семь тревожных симптомов.
- Кашель длится более трёх недель.
- Потеря веса.
- Ослабленная иммунная система.
- Боль в груди.
- Резкое ухудшение самочувствия.
- Кровохаркание.
- Затруднённое дыхание.
При появлении этих признаков нужно как можно скорее обратиться к врачу.
Также Азмейн Чоудхури предложил несколько домашних средств для облегчения симптомов кашля, среди них чай с имбирём, мёдом и лимоном, а также полоскание горла солевым раствором. Между тем он подчеркнул, что эти меры не заменяют консультации с врачом, особенно если наблюдаются вышеперечисленные симптомы.
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