Эти семь симптомов при кашле ни в коем случае нельзя игнорировать

Игнорирование определённых признаков может привести к ухудшению состояния. Доктор Азмейн Чоудхури поделился важными сигналами, которые могут указывать на серьёзные проблемы со здоровьем при наличии кашля.

Врач выделил семь тревожных симптомов.

Кашель длится более трёх недель. Потеря веса. Ослабленная иммунная система. Боль в груди. Резкое ухудшение самочувствия. Кровохаркание. Затруднённое дыхание.

При появлении этих признаков нужно как можно скорее обратиться к врачу.

Также Азмейн Чоудхури предложил несколько домашних средств для облегчения симптомов кашля, среди них чай с имбирём, мёдом и лимоном, а также полоскание горла солевым раствором. Между тем он подчеркнул, что эти меры не заменяют консультации с врачом, особенно если наблюдаются вышеперечисленные симптомы.

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