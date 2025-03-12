Жительница Британии перепутала инсульт с мигренью и потеряла возможность ходить

Пациентка сначала не обратила внимания на опасные симптомы. 22-летняя Фиби О’Шонесси из Великобритании резко стала чувствовать себя плохо. Девушка жаловалась на сильнейшие головные боли. Через три дня Фиби потеряла способность ходить, говорить и даже самостоятельно есть.

Только после этого О’Шонесси обратилась к врачу. Она рассказала, что приняла головную боль за симптом мигрени. Пациентка принимала обезболивающие препараты, но они не помогали. Врачи провели КТ. Исследование показало, что у девушки случился тромбоз мозговых синусов, а после — инсульт.

В больнице сразу же приступили к лечению. Фиби установили специальный зонд, через который она могла питаться, а также назначили специальную терапию. Постепенно девушка приходит в себя. К счастью, врачи успели оказать пациентке помощь, поэтому её жизни ничто не угрожает.

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