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Николь Кидман прозвали в Сети шмелём из-за странного наряда на ковровой дорожке

Николь Кидман прозвали в Сети шмелём из-за странного наряда на ковровой дорожке
Николь Кидман
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Актриса удивила публику необычным луком. Николь Кидман стала гостьей на премьере фильма «Холланд». Голливудская дива позировала на ковровой дорожке в платье в чёрно-бежевую полоску.

Николь Кидман

Николь Кидман

Фото: Astrida Valigorsky/Getty Images

Кидман дополнила образ классическими лодочками. Николь сделала свою фирменную высокую причёску. Казалось бы, лук актрисы был как всегда безупречным, только почему-то её поклонники наряд не оценили.

Из-за полосатого платья Николь прозвали в социальных сетях шмелём. «Случайно залетела на ковровую дорожку?», «Какой забавный лук. Неужели никто ей не сказал?», «Милый шмель», — написали люди под снимками Кидман.

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