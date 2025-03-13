Учёные обнаружили, как предотвратить потемнение яблок

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Исследователи из Шэньянского сельскохозяйственного университета в Китае разработали инновационный метод сохранения свежести нарезанных яблок. Они обнаружили, что освещение свежих срезов фиолетовым светодиодом задерживает процесс окисления, продлевая срок хранения фруктов.

Эксперимент показал, что спустя четыре дня яблоко, подвергнутое воздействию фиолетового света, сохраняет свежий вид, в отличие от контрольного образца, оставленного в темноте. Обработка не только уменьшает потемнение, но и способствует накоплению антиоксидантов, блокирующих активность ферментов, вызывающих изменение цвета.

По словам доктора Эйда Вана, ведущего исследователя проекта, эта методика открывает новые перспективы для пищевой индустрии, предлагая экологически чистую и эффективную альтернативу традиционным методам сохранения продуктов, например, такому, как использование химикатов.

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