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Пара, прожившая вместе 69 лет, раскрыла секрет долгого брака

Пара, прожившая вместе 69 лет, раскрыла секрет долгого брака
Секрет долгого брака
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К совету супругов точно стоит прислушаться. 95-летний Фред Зейлбергер и его 89-летняя супруга Элейн из Нью-Йорка счастливы вместе вот уже 69 лет. В честь этого события мужчина устроил для любимой праздник-сюрприз прямо в доме престарелых, где они вместе живут.

Главным секретом долгой семейной жизни пара называет умение приходить к компромиссам и выстраивать полную гармонию.

Это так здорово, что мы до сих пор вместе. Я всегда говорю Фреду «да» во всём, — сказала Элейн, а её муж подтвердил, что между ними царит взаимопонимание.

Кроме того, Зейлбергеры рассказали, что дети и внуки также дают им энергию и силы на то, чтобы сохранять брак и быть примером для других семей.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

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