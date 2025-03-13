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Жительница Австралии похудела на 60 кг, не отказываясь от сладкого

Жительница Австралии похудела на 60 кг, не отказываясь от сладкого
Жительница Австралии похудела на 60 кг
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Девушка не захотела отказываться от любимого лакомства. 32-летняя Келси Ли из Австралии давно боролась с привычкой заедать стресс. В 2023 году у неё начались серьёзные проблемы с суставами. Врач сообщил Келси, что причина её недуга кроется в лишнем весе (на тот момент весы показывали пациентке 140 кг). Ли твёрдо решила взять себя в руки.

Под контролем диетолога Келси села на интервальное голодание и дефицит калорий. При этом Ли не стала отказываться от любимой сладости — шоколад по-прежнему оставался неотъемлемой частью рациона девушки.

За полтора года Келси похудела на целых 60 кг. Сейчас она старается правильно питаться и вести активный образ жизни, чтобы поддерживать результат преображения. Ли уверена, что при желании можно стать лучшей версией себя, не выстраивая строгие рамки и ограничения.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

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