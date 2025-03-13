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Гастроэнтеролог рассказала, полезны ли напитки с алоэ

Гастроэнтеролог рассказала, полезны ли напитки с алоэ
Врач рассказала, полезны ли напитки с алоэ
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Считается, что продукт содержит множество полезных веществ. Однако этот факт сильно преувеличен. Об этом заявила Мария Жарова — старший лаборант кафедры гастроэнтерологии Института непрерывного образования и профессионального развития Пироговского университета.

Сами по себе напитки с алоэ часто позиционируются как «полезные» благодаря добавлению мякоти алоэ вера. Однако, по данным научных обзоров и рекомендаций, доказанная польза от употребления алоэ внутрь (в виде напитков или пищевых добавок) довольно ограничена.

Алоэ вера содержит витамины, аминокислоты и полисахариды, которые в основном изучались в контексте наружного применения, отметила эксперт. Некоторые исследования указывают на возможную пользу экстрактов алоэ при проблемах с ЖКТ, но они касаются стандартизированных экстрактов, а не промышленных напитков.

Мария Жарова подчёркнула, что лимонады с алоэ могут быть интересным разнообразием, но с точки зрения диетологии это не лучший способ повысить потребление полезных веществ.

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