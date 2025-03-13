Названы самые популярные среди россиян пирожки

На первом месте оказалась неожиданная начинка. Аналитики сервиса Food.ru провели исследование, которое показало, какие пирожки россияне любят больше всего. Согласно статистике поисковых запросов за три года, наши соотечественники чаще всего готовят пирожки с сосисками.

Пользователи сервиса искали рецепт этого блюда примерно две тысячи раз в период с декабря 2021 года по настоящee время. На втором месте по популярности оказались порционные курники с картофелем и фаршем — их готовили около 1,4 тысячи раз.

Бронзу в ТОПе забрали пирожки с колбасой и сыром. Этот рецепт пользователи Food.ru искали около тысячи раз. Что же касается сладких начинок, то большинство россиян предпочитает вишнёвую и смородиновую.

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