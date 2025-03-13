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Старейшая женщина в мире назвала две привычки, способствующие долголетию

Старейшая женщина в мире назвала две привычки, способствующие долголетию
Старейшая женщина раскрыла секрет долголетия
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Деолира Глицерия Педро да Силва, которой недавно исполнилось 120 лет, надеется побить мировой рекорд. В понедельник, 10 марта, женщине исполнилось 120 лет.

Сейчас рекордсменкой считается бразильская монахиня Ина Канабарро Лукас, которая родилась 8 июня 1908 года, то есть ей 116 лет. Между тем Деолира Глицерия Педро да Силва, согласно её свидетельству о рождении, появилась на свет 10 марта 1905 года.

Одним из главных секретов своего долголетия женщина считает сбалансированную диету. Ещё одним важным фактором является качественный сон, который необходим для когнитивного здоровья.

По словам врача Деолиры Глицерии Педро да Силвы, у его старейшей пациентки нет сопутствующих заболеваний, она не принимает никаких лекарств и у неё хорошие анализы.

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