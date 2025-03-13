Хейли Бибер восхитила публику своей фигурой в мини

В августе 2024 года модель стала мамой. Хейли Бибер практически вернулась к привычному образу жизни после рождения ребёнка. На днях она посетила показ бренда Saint Laurent, который прошёл в рамках Недели моды в Париже.

Хейли Бибер Фото: Pascal Le Segretain/Getty Images

Бибер позировала перед фотографами в дерзком наряде. Манекенщица надела короткое чёрное платье и объёмную кожаную куртку. Дополнением лука стали трендовые тёмные очки и остроносые туфли.

Хейли активно возвращается в форму после беременности. Сейчас её фокус направлен на заботу о маленьком сыне, однако это не мешает ей уделять время себе. Бибер уже начала заниматься спортом и вводить в будни регулярные тренировки.

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