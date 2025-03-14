Врач предупредил об опасности популярного метода борьбы с храпом

Многие люди заклеивают рот специальной липкой лентой, чтобы предотвратить храп. Почему это опасная затея, рассказал врач Оскар Дьюк.

Несмотря на некоторую эффективность для людей с лёгкой формой обструктивного апноэ сна, доктор отметил, что этот метод может быть опасным для тех, кто имеет серьёзные проблемы с лёгкими. Такое действие может ограничить поступление кислорода в организм, что недопустимо для людей с затруднённым дыханием.

Врач рекомендует воздержаться от заклеивания рта по ночам и советует проконсультироваться с медицинским специалистом для выбора безопасного решения проблемы храпа.

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