Мгновенно успокаивает: врач-травматолог раскрыла простой приём от приступов тревоги

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Техника основана на активации окулокардиального рефлекса, который замедляет частоту сердечных сокращений и успокаивает блуждающий нерв. Простым методом для мгновенного снятия приступов тревоги поделилась врач-травматолог Лорен Ауэр из Иллинойса.

По словам эксперта, нужно сосредоточить внимание на каком-либо объекте.

Я использую маркер, но вы можете использовать любой предмет. Всё, что вам нужно сделать, это держать его перед собой, сфокусироваться на объекте, а затем перевести взгляд за его пределы и обратно. Таким образом, вы попеременно концентрируетесь на том, что близко, и на том, что далеко.

Это помогает переключить нервную систему с режима «бей или беги» на режим «отдыхай и переваривай», что приводит к расслаблению мышц и замедлению дыхания, создавая ощущение покоя.

Исследования подтверждают, что этот рефлекс не напрямую успокаивает дыхание, но опосредованно способствует ощущению спокойствия.

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