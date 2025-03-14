После аномального тепла в Москве резко похолодает до минусовых значений

Гидрометцентр предупреждает жителей столицы о резком похолодании. Синоптики дали прогноз на ближайшие дни.

В выходные дни столбики термометров покажут +3…+7 градусов, а в ночные часы опустятся до -2…-4 градусов. Прогнозируется снег, мокрый снег, на дорогах возможна гололедица.

В понедельник, 17 марта, похолодает до -1…+1 градуса днём и до -3…-8 градусов ночью. Во вторник в дневные часы синоптики прогнозируют +2…-3 градуса, в среду — до +1…+6 градусов.

В четверг, 20 марта, в Москву вернётся тёплая погода, воздух прогреется до +4…+9 градусов. В первой половине следующей недели ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя.

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