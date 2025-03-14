Названы самые простые способы обезопасить себя от клещей

Важно действовать чётко и оперативно. Оториноларинголог Видновской клинической больницы Рауль Тен рассказал, как обезопасить себя от укусов клещей. По словам врача, необходимо предпринимать соответствующие меры перед каждым выходом на природу.

Для прогулок желательно надевать одежду с длинными рукавами и штанинами, закрытую обувь, головной убор. Перед выходом на природу обрабатывайте одежду спреем от клещей. После возвращения из леса тщательно осматривайте себя, — посоветовал врач.

Кроме того, во время прогулок стоит избегать зарослей, передвигаясь только по хорошо протоптанным тропинкам. После возвращения домой нужно внимательно осмотреть себя, а также домашних питомцев.

Двигайтесь по центральным тропинкам, избегая высокой травы и кустарников. Если вы собрали букет цветов, то перед тем, как ставить в вазу, потрясите его над ванной — там может прятаться клещ, — добавил Тен.

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