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Названы самые простые способы обезопасить себя от клещей

Названы самые простые способы обезопасить себя от клещей
Как обезопасить себя от клещей
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Важно действовать чётко и оперативно. Оториноларинголог Видновской клинической больницы Рауль Тен рассказал, как обезопасить себя от укусов клещей. По словам врача, необходимо предпринимать соответствующие меры перед каждым выходом на природу.

Для прогулок желательно надевать одежду с длинными рукавами и штанинами, закрытую обувь, головной убор. Перед выходом на природу обрабатывайте одежду спреем от клещей. После возвращения из леса тщательно осматривайте себя, — посоветовал врач.

Кроме того, во время прогулок стоит избегать зарослей, передвигаясь только по хорошо протоптанным тропинкам. После возвращения домой нужно внимательно осмотреть себя, а также домашних питомцев.

Двигайтесь по центральным тропинкам, избегая высокой травы и кустарников. Если вы собрали букет цветов, то перед тем, как ставить в вазу, потрясите его над ванной — там может прятаться клещ, — добавил Тен.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

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