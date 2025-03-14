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Эксперты рассказали, какие болезни чаще встречаются у высоких людей

Эксперты рассказали, какие болезни чаще встречаются у высоких людей
Какие болезни чаще встречаются у высоких людей?
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Рост человека может влиять на риск развития серьёзных заболеваний, таких как рак, болезни сердца, диабет второго типа, эндометриоз, а также эректильная дисфункция. В частности, высокий рост связан с определёнными проблемами со здоровьем.

Риск рака. Учёные из Каролинского института в Швеции установили, что у высоких людей повышенный риск развития различных типов онкологических заболеваний. Эксперты предполагают, что это может быть связано с большим количеством клеток в организме, которые потенциально могут стать злокачественными.

Проблемы с сердцем. Высокий рост связан с повышенным риском мерцательной аритмии, что увеличивает вероятность сердечной недостаточности и инсульта. Тем не менее высокий рост также снижает риск сердечных приступов, сообщили американские кардиологи в журнале Reviews in Cardiovascular Medicine.

Эндометриоз. Женщины с высоким ростом имеют высокий риск развития эндометриоза, что связывают с воздействием эстрогена в подростковом возрасте. Выводы исследования опубликованы в журнале Annals of Human Biology, пишет Daily Mail.

Психологические аспекты. Мужчины с высоким ростом чаще совершают самоубийства.

Также, по статистике, высокие люди живут меньше.

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